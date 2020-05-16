شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. شوقى غريب: مافيش أكله مبحبهاش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، أنه لا يهتم بأكله بعينها وكل ما يقدم له على سفرة الأسرة يحبه ويقدره مستبعدًا أن يكون هناك وجبة بعينها يحرص على تناولها خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف المدير الفنى للمنتخب الأولمبي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يترك الأمر واختيار الوجبات لأبنائه خلال شهر رمضان لأنه لا يشغل باله بمثل هذه الأمور.

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