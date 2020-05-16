شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل صبحي: اللجنة تشرف على جميع الاجراءات الطبية بالاتحادات والاندية الرياضية ​وزير الرياضة: وتنسق مع الجهات الخاصة طبيا في تنظيم البطولات والمهرجانات والاحداث الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والاحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة وخطتها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة أن اللجنة تختص بمتابعة تطوير انتشار فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات الإحترازية بمجابهته وإتخاذ التدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضي، وكذلك إقتراح آلية التواصل الطبي مع كافة المؤسسات والمنظمات والوزارات المعنية بالامر ومنها اللجنة الطبية بمجلس الوزراء واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجان الطبية باالإتحادات الرياضية المختلفة بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية.

Advertisements

وأضاف صبحي أن من شأن اللجنة متابعة الرعايا الصحية للاعيبي المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة أو تنفذ بواسطتها وكذا لاعيبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وإقتراح ومتابعة التدابير اللازمة حيال توفير التأمين الطبي الكامل لكافة البطولات والأحداث والمهرجانات الرياضية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والعمل على توفير جميع التجهيزات الطبية والصحية للأحداث الرياضية من خلال التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في هذا الشأن.

وأكد وزير الرياضة على انه تم عمل خطة متكاملة ودليل ارشادي لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية في العديد من الالعاب والانشطة الرياضية، وسيعلن عنها بعد مناقشتها وأخذ الموافقة بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن من ضمن مهام اللجنة ايضا إقتراح آليات العمل التي من شأنها تحدث تطور بعناصر المنظومة الطبية في المجال الرياضي، ودراسة أي مقتراحات تتعلق بتطوير العمل بمنظومة الطب الرياضي، وإعداد دليل طبي عن الإشتراطات الطبية الواجب توافرها عند استضافة أو تنظيم الأحداث الرياضية

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، إستشاري جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي والامين العام للاتحاد الافريقي للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصري المستشار الطبي بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبي بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشاري جراحة العظام والاصابات والطب الرياضي والمستشار الطبي لوزير الرياضة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشاري الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسني عبدالرحمن استشاري القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعي أخصائي الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدي مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضي مقرر اللجنة الفنية، طارق شكري مساعد الأمانة الفنية، بالاضافة الي عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.