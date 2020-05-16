محمد عنتر مع نصه "الحلو" بملابس التدريب

محمد عنتر رفض البت أو مناقشة أى عروض انتظارا لموقف نادى الزمالك مؤكدا أنه لاعب فى الزمالك وتحت أمر النادى ولا يمكنه التفاوض مع أى نادى الا بموافقة الزمالك ، ويدرس الزمالك العروض المحلية التى تلقاها كل من محمد عنتر وعمر السعيد وكريم بامبو مؤخرا، ويفضل الزمالك الاستفادة من بيع اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون المدير الفنى للفريق بدلا من دخولهم فى صفقات تبادلية.

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وتلقى عمر السعيد عرضا من وادى دجلة بالعودة لصفوفه مرة أخرى، وكذلك عرضين من المقاولون العرب والإسماعيلي، كما يرغب مسئولو الإسماعيلى فى التعاقد مع كريم بامبو وعودته مرة أخرى للدراويش عقب تألقه فى الإسماعيلى منذ رحيله عن الأهلي، فيما يسعى مسئولو الاتحاد السكندرى وإنبى للتعاقد مع محمد عنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتظر مسئولو الزمالك وصول عروض رسمية لمناقشتها.

حالة من الانقسام فرضت نفسها على الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، حول جدوى التعاقد مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرى الفريق المؤيد للتعاقد مع اللاعب أنه لم يحصل على فرصة كافية لإظهار قدراته مع الفارس الأبيض وسيجد تلك الفرصة داخل الدراويش وسيعود للتألق، بينما يؤكد الفريق المعارض للصفقة أن الدكة أبعدته عن مستواه الفنى والبدنى وبالتالى لن يشكل إضافة للدراويش خلال الفترة المقبلة.