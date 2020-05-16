شكرا لقرائتكم الاهلي يرسل فواتير جراحة غضروف حمدي فتحي لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادى الاهلي لأتحاد الكرة ملف شامل عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدي فتحي لاعب الفريق قبل عدة أشهر في غضروف الركبة بألمانيا وذلك من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل بإعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي ولابد أن يتحمّل إتحاد الكرة تكاليف الجراحة حسب لوائح الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لذا قام مسئولو النادي منذ فترة بإرسال تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب لاسيما وأن برنامج التأهيل لم ينته بعد وأن كان حمدي فتحي قد إقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

وينتظر مسئولو النادي الأهلي الحصول على تكاليف علاج حمدي فتحي من إتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الأحمرالذى تعرض للأصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أمم أفريقيا قبل الماضية ( الجابون 2017) وحصل الاهلي على ما يقرب من مليون جنيه من إتحاد الكرة بخلاف نصف قيمة عقده في الموسم الذي أُصيب فيه من الأتحاد الدولي للكرة القدم.

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نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن تفكير القلعة الحمراء فى تعديل عقد رامى رامى ربيعة، مدافع الفريق، وزيادة قيمة العقد بما يتناسب مع مكانته ووضعه فى الفريق، وأكد مسئولو الأهلى أن هذا الأمر غير صحيح، وأن لجنة التخطيط للكرة بالنادى لم تفتح ملف ترضية رامى ربيعة ولا تعديل عقده أو تمديده، مثلما تحدث البعض، لأن اللاعب جدد عقده مع الأهلى نهاية الموسم الماضى بمقابل مالى مُناسب، وفقاً لرؤية الأهلى الذى لا يبخل على لاعبيه ويعرف كيف يتم تقدير جميع اللاعبين بشكل جيد.

وأكد مسئولو النادى أن رامى ربيعة لاعب مُجتهد ولم يتحدث فى مسألة تعديل العقد، كما أن النادى لم يفتح هذا الملف، وأن أى حديث بخصوص هذا الملف من وحى الأجتهادات فقط.