برنامج تدريبى خاص لمصطفى فتحى لرفع معدل اللياقة

وأعلن مسئولو الزمالك تمسكهم باستمرار مصطفى فتحى ضمن صفوف الفريق، فى الموسم المقبل، بعدما كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، من قبل، وجود اهتمام داخل النادى بضم مصطفى فتحى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وجود رغبة من النادى الأبيض فى تسويق اللاعب بالموسم الجديد، وهو الأمر الذى يُعد صبعًا نظرًا لتمسك القلعة البيضاء باستمرار فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، والاستفادة من جهوده بصورة أكبر بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

Advertisements

ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وصول مصطفى فتحى لأفضل جاهزية فنية وبدنية لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات الدورى قبل أن تتوقف المسابقة فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما عطل خطة كارتيرون بشأن اللاعب إلا أن مسألة رحيله تُعد أمر صعبًا فى الزمالك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما تأهل الأبيض لهذا الدور عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة الإفريقية.