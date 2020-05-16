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برنامج تدريبى خاص لمصطفى فتحى لرفع معدل اللياقة

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جدة - عمرو شويل يخضع مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، لبرنامج بدنى خلال الفترة الحالية، للارتقاء بمعدل اللياقة البدنية الخاصة به تنفيذًا لتعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث يخوض مصطفى فتحى مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة خلال الوقت الحالى للارتقاء بمعدلات لياقته استغلالا لفترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس ، حيث استمر تعليق منافسات الدورى المصرى المتوقف منذ شهر مارس الماضى، والممتد حتى نهاية شهر مايو الجارى، وفقًا للمستجدات التى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، وكذلك تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث يسعى فتحى لمواصلة أداءه للبرنامج البدنى المُعد له من قبل الجهاز الفنى للأبيض، حتى يكون جاهزًا للمشاركة فى حالة استئناف النشاط الكروى فى الفترة المقبلة.

 

وأعلن مسئولو الزمالك تمسكهم باستمرار مصطفى فتحى ضمن صفوف الفريق، فى الموسم المقبل، بعدما كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، من قبل، وجود اهتمام داخل النادى بضم مصطفى فتحى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال وجود رغبة من النادى الأبيض فى تسويق اللاعب بالموسم الجديد، وهو الأمر الذى يُعد صبعًا نظرًا لتمسك القلعة البيضاء باستمرار فتحى ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، والاستفادة من جهوده بصورة أكبر بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

 

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ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وصول مصطفى فتحى لأفضل جاهزية فنية وبدنية لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباريات الدورى قبل أن تتوقف المسابقة فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما عطل خطة كارتيرون بشأن اللاعب إلا أن مسألة رحيله تُعد أمر صعبًا فى الزمالك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.

 

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما تأهل الأبيض لهذا الدور عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة الإفريقية.

 

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