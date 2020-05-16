شكرا لقرائتكم طبيب الغلابة يتسلم كارنيه العضوية الشرفية لنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
دعا مسؤولو الزمالك، الدكتور محمد مشالى الشهير بطيب الغلابة، لزيارة مقر النادى فى أى وقت بعد نهاية فترة غلق الأندية حيث يتوقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى، لتجنب انتشار فيروس كورونا، وجاءت الدعوة على هامش تسليم دكتور الغلابة، بطاقة العضوية الشرفية للدكتور مشالى بناءً على تعليمات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الذى قرر منحه العضوية الشرقية لقلعة ميت عقبة، مدى الحياة، تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسؤولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرقية الخاصة بالنادى مؤخرًا، حيث يستمر النادى فى إغلاق مقره بميت عقبة، أمام رواده لعبور تلك المرحلة الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن حرصت الإدارة البيضاء على تسليم بطاقة العضوية الشرفية للدكتور مشالى فى الوقت الحالى.
وكان الدكتور محمد مشالى قد أكد من قبل، أنه يشجع نادى الزمالك عندما كان طالبًا فى الصف الأول الإعدادى و عن الفريق الذى يشجعه عالميًا قائلا: "أحب فريق ليفربول الإنجليزى"، متابعًا: "أشجع الفريق الأبيض وأنا فى الصف الأول الإعدادى وأعشق الزمالك من وقتها و أنه أطلق أسم علاء على شقيقة الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولى لاعب نادى الزمالك السابق".
وعبر الدكتور محمد مشالى عن سعادته بوجود مرتضى منصور فى رئاسة الزمالك قائلاً: "هو رجل حازم وحاسم و خد الزمالك من سابع أرض لسابع سما، أهنئ الزمالك بوجوده كقائد له وأيضًا أولاده يقومون بعمل هائل ومصر لن ترى مثل مرتضى منصور مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن الزمالك اكتسب قائد حقيقى وهو مرتضى منصور.
فيما تحدث طبيب الغلابة عن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون قائلا: " نفسى أوجه نداء للجهاز الفنى للزمالك يجب الاهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادى وعمرى ما هنسى كلمة عبدة نصحى لما كان قاعد فى محل الجزارة ودخل عليه عبدة البقال قاله عاوزينك فى الأهلى فقال له لو نزلوا الذبيحه وحطونى مكانها لن انتقل للأهلى، لذلك يجب الاعتماد على لاعبى الناشئين".
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