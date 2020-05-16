شكرا لقرائتكم كاف يحجز 70 ألف دولار من مكافأة فرق نصف دورى الأبطال.. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل دفع ما يقرب من 70 ألف دولار للنادي الأهلي ومعه باقي الأندية المتأهلة للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأقدم الكاف على هذا التصرّف حتى يتم خصم أي غرامة ضد هذه الأندية من هذا المبلغ ، وعلم "الخليج 365" أن الأندية الأربعة التى صعدت لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب حصلت على مستحقاتها المالية لدى الكاف منذ أيام وتسلّم كل نادً ما يقرب من 355 ألف دولار لكن الكاف دائماً ما يحرص على تأجيل سداد جزء صغير من هذه المستحقات ليتم خصم الغرامة التى قد توقع على بعض الأندية خلال مشاركاتها في دور الثمانية ببطولة أفريقيا من هذا المبلغ المتبقي.

ومن المقرر أن يقوم الأتحاد الأفريقي بأرسال باقي مستحقات الأندية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بعدما يتم خصم أي غرامات ضدها من المبلغ المُتبقي لها لدى الكاف وتتعلق هذه الغرامات ببعض المخالفات أمثال تأخير نزول الفريق أو شغب الجماهير أو إشعال الشماريخ أو مصاريف الحكام أو غيرها من الغرامات التى غالباً ما تكون مبلغ بسيط.

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وحجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن داونز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل فى لقاء العودة بهدف لمثله، وتم تأجيل مباراتى دور نصف النهائى بسبب انتشار وباء "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله منذ شهرين تقريباً.

من ناحية أخري ، أرسل النادى الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى، ولابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.