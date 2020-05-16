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تمديد عقود لاعبي الدوري الدنماركي حتى نهاية يوليو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في الدنمارك أنه تم الاتفاق على تمديد عقود اللاعبين لمدة قصيرة لضمان استكمال الموسم الذي توقف بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقالت الرابطة في بيان إن الدرجتين الأولى والثانية من المتوقع استئنافهما في نهاية مايو الحالي، وإن الاتفاق بين اتحاد اللاعبين ورابطة الأندية يشمل معظم اللاعبين المحترفين في الدنمارك.

وكشف مايكل سيل هانسين رئيس رابطة اللاعبين: كافة اللاعبين ستمتد عقودهم لمدة قصيرة حتى 31 يوليو من أجل استكمال الموسم، ويضمن الاتفاق عدم وجود أي لاعب غير خاضع لهذا الإجراء.

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