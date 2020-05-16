شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة الإيطالية توافق على طلبات الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتجه فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي إلى تلبية جزئية للطلبات التي تبدو متناقضة لأندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لتخفيف البروتوكول الصحي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أثناء تدريباتها التي ستنطلق الأسبوع الجاري.

وتعامل سبادافورا في ساعة متاخرة ليلة يوم الجمعة مع شكاوي الأندية بشأن الاضطرار إلى خوض التدريبات لمدة أسبوعين في عزل، وحقيقة أن أطباء الفريق يمكن أن يتحملوا المسؤولية القانونية للعدوى المحتملة، وهو ما قد يؤدي إلى دخول مجموعة اللاعبين والعاملين ككل في حجر صحي لمدة 14 يوما.

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وقال الوزير لشبكة "ريتي 4" الخاصة: يمكن استئناف تدريبات الكرة يوم الاثنين، ولكل الفرق الرياضية الأخرى، وهذا سيتم وفق بروتوكول لم نتقدم به لا أنا ولا اللجنة العملية التابعة للحكومة ولكن، قبل شهر، تقدم لي به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والرابطة. مشيراً إلى أنه يرغب في السماح للاعبين والعاملين بالعودة للمنزل بعد التدريبات، ولكن ينبغي مراعاة التباعد أثناء التدريبات.

ويمكن أيضا إعادة تقييم القواعد الموضوعة لدخول حجر صحي شامل في حال وجود حالة مصابة، إذا استمرت مستويات العدوى في البلاد في الانخفاض، وهو ما قد يسمح بإعادة استئناف الدوري يوم 13 يونيو وهو الموعد الذي اقترحته الرابطة.

وهناك تقارير تفيد بأن الوكالة المحلية المسؤولة عن حوادث العمل، خففت من المبادئ التوجيهية التي تؤثر على المسؤولية الطبية لأطباء الفريق في حالة العدوى بفيروس كورونا.