بمتابعة قد تصل لمليار شخص.. الدوري الألماني يعيد الحياة لكرة القدم في أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ألمانيا، اليوم السبت، حيث تعود منافسات دوري الدرجة الأولى بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويستضيف اليوم فريق بوروسيا دورتموند نظيره شالكه، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الألماني، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي العدوى في المدرجات.

وستقام تلك القمة، التي عادة ما تقام بحضور 80 ألف متفرج، في ظل أجواء صامتة، بوجود نحو 200 شخص فقط في الملعب والمدرجات بما في ذلك الأطباء ورجال الأمن وعمال النظافة وبعض العاملين لبث المباراة تلفزيونياً.

وبحسب وسائل إعلامية ألمانية، فإن الجميع سيرتدي الكمامات باستثناء اللاعبين. كما سيتواجد أفراد الشرطة بكثافة خارج الملعب للتأكد من عدم اقتراب الجماهير من الملعب أو تجمع المعترضين على إجراءات العزل العام ما يضع استئناف البطولة محل شك.

يشار إلى أن دورتموند يحتل المركز الثاني قبل 9 جولات على النهاية متأخراً بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، فيما يأتي لايبزيج في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن دورتموند.

ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ مباراة خارج أرضه غداً الأحد أمام يونيون برلين. كما سيستضيف لايبزيج فريق فرايبورج بينما سيخوض بروسيا مونشنجلادباخ رابع الترتيب مباراة خارج أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت.

وبسبب الظروف الحالية، فإنه سيطرأ تغييراً واحداً على المباريات، حيث يمكن لكل فريق إجراء 5 تبديلات لمساعدة الأندية على التأقلم مع ضغط المباريات من أجل استكمال الموسم.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، كارل هاينز رومنيجه، بأنه بعد فترة توقف لمدة شهرين من المتوقع أن يحظى الدوري الألماني، باعتباره البطولة الوحيدة التي سيتم بثها عبر التلفزيون، بمتابعة مكثفة قد تصل إلى نحو مليار شخص.

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وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

جميع المباريات تقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة

بورويا دورتموند وشالكة.. قناة "بي إن سبورت 1"، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي

لايبزيج وفرايبورج .. قناة "بي إن سبورتس 2".

أوجسبورج وفولفسبورج.. قناة "بي إن سبورتس 4".

دوسلدورف و بادربورن.. قناة "بي إن سبورتس 6"

وهوفنهايم وهيرتا برلين.. قناة "بي إن سبورتس 3"

إينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ.. قناة "بي إن سبورتس 1"، وتقام في تمام السادسة والنصف مساءاً.