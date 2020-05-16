"استمتعوا في منازلكم".. رسالة الشرطة قبل ديربي بروسيا وشالكه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):
حثت شرطة مدينة دورتموند الألمانية جماهير فريقي بوروسيا دورتموند وشالكه بالبقاء في المنزل.
ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الديربي التي تجمعهما في وقت لاحق من اليوم بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
ونشرت السلطات تغريدة جاء فيها :"مباراة الديربي بين دورتموند وشالكه بدون جمهور ستكون جديدة ولكنها تحد معقد بالنسبة لأنها مباراة ديربي".
وواصلت :"اجعلوها سهلة علينا واستمتعوا بالمباراة في منازلكم أو في مطعمك المفضل في مدينة دورتموند بشرط الامتثال لجميع القواعد".
الهدف الأول من العملية هو منع الجماهير. وذكرت عدة تغريدات من الشرطة :" سواء في المدينة، في الملعب، أو في أي مكان آخر. لا نريد التراجع في احتواء الوباء وأن نخاطر بزيادة عدد الإصابات"
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