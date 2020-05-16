كيف تشكل عودة الدوري الألماني اختباراً لكرة القدم حول العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

عندما تستأنف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) اليوم السبت، سيشكل ذلك اختبارا لكرة القدم والرياضة بشكل عام، حيث أنه في حالة سير الأمور طبقا لما هو مخطط له، ربما يفتح ذلك الباب أمام العديد من المسابقات لاستئناف منافساتها.

وستبث مباريات الدوري الألماني عبر شبكات تليفزيونية في نحو 200 دولة حول العالم، حيث تحظى باهتمام هائل كما تشكل مؤشرا لإمكانية عودة العديد من الفعاليات الرياضية بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية :"محرك كرة القدم الأوروبية يتحرك من جديد"، بينما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية "الإشارة التي كانت تنتظرها كرة القدم الأوروبية بأكملها تأتي من ألمانيا."

وذكرت صحيفة ليكيب في اليوم التالي ليوم إعلان السلطات الألمانية منح الضوء الأخضر لاستئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية عبر إقامة المباريات بدون جماهير وفي ظل إجراءات صحية ووقائية صارمة.

وقال الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن إسبانيا تشهد اهتماما هائلا بعودة المنافسات في ألمانيا.

وقال كروس "الانطباع هنا يفيد بأنه إن لم ينجح الألمان في ذلك، فلن يستطيع أحد الاستمرار. وبالتالي، يتابع الناس كيف تسير الأمور."

كذلك أدلى ريفالدو النجم السابق لبرشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي بتصريحات مشابهة، قائلا "البوندسليجا ستشكل نموذجا قد يحتذى به في دول أخرى."

ويعد الدوري الألماني أكبر مسابقة كروية ورياضية بشكل عام تستأنف منافساتها من جديد بعد فترة التوقف، وذلك أملا في استكمال المراحل التسع المتبقية قبل نهاية يونيو، وذلك بعد أن توقفت منذ منتصف مارس الماضي.

Advertisements

كذلك يخطط مسؤولو مسابقات الدوري الكبرى الأخرى في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا لاستئناف المنافسات في يونيو، طبقا لقواعد مشابهة، ويعتقد أوين هارجريفز اللاعب السابق لبايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي أن مسؤولي الرياضات البارزة في الولايات المتحدة، المتوقفة في الوقت الحالي أيضا، سيتابعون الوضع عن كثب.

وقال هارجريفز في تصريحات لشبكة "بي.تي سبورت" :"بغض النظر عن كرة القدم، العالم بأكمله سيتابع المجريات مطلع هذا الأسبوع للوقوف على سير الأمور. فالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل) ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن.بي.إيه) يترقبان كيف ستسير الأمور."

وأضاف :"وإذا نجح ذلك، سنرى كل الناس حول العالم يحاولون تطبيق ذلك."

وذكرت صحيفة "ذا إنديبندنت" البريطانية أنه إن لم تنجح ألمانيا في تحقيق ذلك الأمر، ستستمر حالة الغموض بالنسبة للدول الأخرى لبعض الوقت.

وفي ألمانيا، يدرك المسؤولون هذا الوضع، ويتوقع كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ أن "مليارات" سيشاهدون المباريات، كما وصف شتيفان بيل لاعب ماينز مباريات هذا الأسبوع بأنها جولة "تاريخية".

وقال بيل "العالم بأكمله سيتابع كيفية قيامنا بذلك."

ولم تعلن رابطة الدوري الألماني حتى الآن عن الأرقام الرسمية لكن مصادر كشفت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مباريات هذا الأسبوع قد تعرض في أكثر من 200 من الدول الأعضاء في الفيفا.

ولم يكن مثل هذا الاهتمام العالمي الهائل بكرة القدم الألمانية، حاضرا إلا في مباريات القمة بين بايرن ميونخ وغريمه بوروسيا دورتموند.

فعادة ما يندرج الاهتمام بالبوندسليجا خلف الاهتمام بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الإسباني، لكن الوضع يبدو مختلفا الآن في ظل الظروف الراهنة.