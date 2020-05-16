قبل العودة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني.. صراع الصدارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
تستأنف اليوم السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020، لتعود كرة القدم للحياة مرة أخرى بعد توقفها لمدة شهرين تقريباً بسبب فيروس كورونا.
وتنطلق في الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم السبت، مباريات الجولة الـ26 من البوندسليجا، وتشهد مباراة قوية بين بروسيا دورتموند وشالكه في ديربي الرور بألمانيا.
ويشهد جدول ترتيب الدوري الألماني صراعاً حاداً على الصدارة، حيث تتصارع أندية دورتموند ولايبزج وبروسيا مونشنجلادباخ على اللحاق بالمتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ55 نقطة.
ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الألماني قبل استئناف الجولة الـ26:
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