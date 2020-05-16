وردة يتحدث لمصراوي عن واقعة اعتداء الجماهير عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

علق عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، على واقعة اعتداء بعض من جماهير لاريسا عليه عقب انتهاء إعارته مع الفريق.

واعتدى بعض الأفراد على وردة بالأمس أثناء تجوله هو ومسئول من نادي لاريسا أمام مقهى على جسر بينيوس، وذلك وفقا لموقع سبورت سايكل اليوناني.

وقال عمرو وردة في تصريحات لمصراوي:" أنا بخير ولم يحدث لي أي مكروه".

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وأضاف وردة أن تعدي بعض من جماهير لاريسا عليه يرجع سببه لرحيله عن الفريق وعودته لباوك مرة أخرى.

وكان نادي لاريسا اليوناني قد أصدر بيانا رسميا على موقعه يؤكد فيه أن رئيس الفريق قرر رحيل وردة ولاعب آخر من صفوف الفريق لأسباب تأديبية خطيرة.

بينما كشف عمرو وردة أن سبب بيان لاريسا هو مشاكل بين رئيس لاريسا مع رئيس نادي باوك الذي أعاره مطلع الموسم الحالي (طالع التفاصيل).

ثم خرج رئيس لاريسا ليوضح حقيقة سبب رحيل وردة عن الفريق، مشيرا لأنه كان يتغيب عن التدريبات دون الحصول على إذن (طالع التفاصيل).