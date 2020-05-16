عودة الدوري الألماني.. بايرن ورحلة البحث عن اللقب الثامن تواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

استغل نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم فترة توقف الدوري (بوندسليجا) في تجديد عقود هانزي فليك، مدرب الفريق، وتوماس مولر وألفونسو دافيز، لاعبي الفريق، والآن ينتقل تركيزه إلى الملعب حيث يستأنف الفريق مسعاه لإضافة لقب آخر أو حتى ثلاثة ألقاب.

وسمحت فترة التوقف بسبب فيروس كورونا التي استمرت لأكثر من شهرين أن يعود روبرت ليفاندوفسكي لجاهزيته البدنية والفنية من جديد.

وكان بايرن ميونخ يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند عندما توقف الدوري في منتصف مارس، وبعد أن حقق الفريق سبع انتصارات وتعادلا وحيدا بعد إنتهاء العطلة الشتوية، كان الفريق يسير بشكل جيد للتتويج بلقب الدوري الثامن على التوالي.

ولو كان الفريق قد تمكن من تحقيق هذا في الظروف العادية، لكان قد حقق اللقب واحتفل بالجعة كما هو معتاد، اليوم السبت والذي كان سيشهد مباريات آخر جولة.

وبدلا من ذلك، يجب أن يثبت الفريق أنه جدير بذلك ،ويتعامل مثل الآخرين مع السيناريو الاستثنائي باللعب بدون جمهور في آخر تسع جولات قبل احتمالية الحصول على لقب الدوري يوم 27 يونيو.

وربما تغيرت الظروف ولكن الطموح لم يتغير في النادي، الذي مازال ينافس على لقب كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي أمس الجمعة :"نلعب بدون جمهور. إذا لعبنا، نريد أن نلعب بنجاح، مدينون لهذه للجماهير. مهمتنا هي تقديم كرة قدم جميلة وجذابة، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحقق الانتصارات".

وأضاف :"تتبقى تسع جولات، موسم قوي، بطولة صغيرة. الكل يعاني من نفس الظروف. كل شيء يبدأ من الصفر نتمنى في النهاية أن نحصد نقاط أكثر من المنافسين".

Advertisements

واستطاع بايرن أن يتحول بشكل ملحوظ منذ أن تولى فليك تدريبه في نوفمبر، وهو ما جعل المدافع السابق لبايرن ومساعد مدرب منتخب ألمانيا سابقا، يحصل على عقد جديد حتى 2023 ، خاصة وأن مسؤولي النادي أبدوا ارتياحهم لعمله.

كما جدد أيضا مولر عقده حتى 2023 والظهير الأيسر الرائع دافيز حتى 2025. وهناك اتجاه أيضا لبقاء تياجو ألكانتارا وديفيد ألابا ومانويل نوير مع الفريق لما بعد 2021.

ويملك فليك العديد من الخيارات المتاحة خاصة بعد أن استعاد روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 25 هدفا، جاهزيته عقب إصابته بكسر في عظمة الساق وهي الإصابة التي كانت ستمنعه من المشاركة أمام يونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت، وربما حتى أمام دورتموند، التي تقرر أن يوم 26 من الشهر الجاري، كما أصبح كينجسلي كومان جاهزا أيضا.

وقال فليك :"راض للغاية عن حالة الفريق"، بينما نبه أن هناك حاجة لمجهودات كبيرة للفوز في برلين وفي أي مكان آخر.

وقال :" الامر متعلق بإظهار مميزاتنا في كل مباراة. كل شخص يود اللعب أمام الجماهير. ولكن نفس الأمر يمر به الجميع. أعتقد أننا مستعدون بشكل جيد... أتمنى أن نتكيف مع الظروف سريعا وأن نظهر مميزاتنا".

وقال ألابا أن كل من بالفريق "متعطشون للعب " قبل استئناف الدوري، وقال مولر إن هناك رغبة قوية لدى الفريق للمنافسة المعتادة. وقال نوير "بالطبع نحن سعداء أننا سنتمكن من اللعب ولكننا كنا سنفضل اللعب في ظروف أفضل".

ورحب فليك بالقاعدة المؤقتة بإجراء خمس تبديلات خلال المباراة وقال إن الفريق سيراعي التباعد الاجتماعي وإجراءات الحجر الصحي- لاسيما وأنه ظهر في مقطع الفيديو للمؤتمر الصحفي وهو يرتدي قناع أحمر للوجه.

ويعلم فليك أنهم قدوة، وأن العالم كله سيتابع البوندسليجا بداية من اليوم السبت، ليس فقط من أجل كرة القدم.

وقال :"العالم كله يتابع ألمانيا، كيف فعلنا هذا. هذا قد يبعث رسالة لكل الدوريات. ثم يمكن استئناف الرياضة بشكل عام".