مدافع يوفنتوس: راموس يملك تدخلات شيطانية.. ويعلم أنه تسبب في إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث جورجيو كيليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، عن واقعة إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد التدخل الذي تعرض له من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال قبل عامين.

وتعرض صلاح لإصابة على مستوى الكتف بعد التدخل القوي من قبل راموس في إحدى الكرات المشتركة بينهما في المباراة، مما أدى لخروج النجم المصري مبكراً من المباراة.

وقال كيليني متحدثاً عن راموس في كتاب السيرة الذاتية الخاص به والتي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية: "راموس هو أفضل مدافع في العالم، يصفوه بالمندفع وأنه ليس لاعباً تكتيكياً، وأن 8-10 أهداف كل موسمه تأتي بسببه، بينما لو تسبب في هدفين أو ثلاثة فقط لما شكل الأمر فارقاً".

وأضاف المدافع الإيطالي: ""يقولون أيضاً أنه يصلح لأن يكون مهاجماً، ولكني أرى العكس، هو يملك صفتين تميزانه، يعرف كيف يكون حاسماً في المباريات الهامة، وذلك عبر تدخلات شيطانية تسبب الإصابات ولا تعرف المنطق".

Advertisements

وأوضح كيليني: "وحدث ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما تسبب في إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول، فإصابته كانت ضربة قوية".

وتابع: "دائماً ما كرر راموس في حديثه عن هذه اللقطة بأن الأمر لم يكن مقصوداً، ولكنه كان يعرف أن في تسع مرات من أصل عشرة عندما تُسقط الخصم هكذا ولا تترك ذراعه فأنت تعلم أنك ستقوم بكسره".

وواصل كيليني: "الصفة الثانية التي يمتلكها راموس هي القوة التي ينقلها داخل الملعب، فبدونه أبطال مثل كارفخال، فاران ومارسيلو سيكونوا مثل أطفال المدارس ويصبح ريال مدريد بلا دفاع".

واختتم قائد يوفنتوس حديثه عن راموس: "لو كان راموس حاضراً في هزيمة أياكس في 2019 في البرنابيو، يمكنني أن أراهن أن ريال مدريد لم يكن ليستقبل 3 من أصل الأهداف الأربعة التي استقبلها".