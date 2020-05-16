"بسلم طائرة".. لايبزيج يعلن خطته للانتقال من وإلى مقعد البدلاء في المدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ)

استعان نادي لايبزيج الألماني بسلم طائرة متحرك من مطار المدينة للمساعدة في الانتقال من وإلى مقعد البدلاء الذي سيكون موجودا في المدرجات.

وأوضح النادي اليوم السبت أن هذه الخطوة جاءت لأن الارتفاع بين المدرج والملعب يبلغ حوالي ثلاثة أمتار.

يشار إلى أنه من أجل الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المطلوبة في ظل أزمة كورونا، يتعين تقليل عدد الأفراد الجالسين على المقعد الموجود خارج الملعب، وبالتالي سيتم نقل مقعد البدلاء إلى مدرج الجماهير.

Advertisements

وفي غياب الجماهير، سيلتقي لايبزيج فريق فرايبورج في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، في أول يوم لاستئناف الدوري بعد توقفه على مدار أسابيع بسبب أزمة كوورنا.

وقال أوفه شوهارت، المتحدث باسم مطار هاله/لايبتسيج :" المواقف الخاصة تتطلب تدابير خاصة، ونرحب بالمساعدة".

ووصل السلم النقال إلى النادي أمس الجمعة وتم وضعه في المكان المخصص له.

وناشد يوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج، الجماهير عدم الحضور إلى الاستاد وقال في رسالة عبر الفيديو:" ابقوا في منازلكم، فنحن نريد أن ننهي الدوري بنجاح، وبإمكانكم الاحتفال من شرفاتكم والصياح، وربما سمعنا شيئا من هذا في الاستاد".