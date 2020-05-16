صور .. الكشف عن قمصان ريال مدريد الثلاثة للموسم الجديد

ظهرت تسريبات جديدة لقمصان فريق ريال مدريد الإسباني عن موسم 2020-2021، بعد أن ظهرت صور في وقت سابق عن القميص ذي اللون الوردي بحفريات الحيوانات الذي سيرتديه الملكي في الموسم القادم.
وفي صور جديدة قامت بوابة (فوتي هيدلاينز)بنشرها وكشفت عن القمصان الثلاثة لريال مدريد عن الموسم المقبل، والتي ستكون بالألوان الأبيض، والوردي والأسود .
وسيكون القميص الأساسي باللون الأبيض مع بعض التطعيمات الوردية والسوداء، أي إن اللونالوردي سيكون العنصر المشترك في القمصان الثلاثة للموسم الجديد .
ويكون القميص الثاني ورديًا كما ارتدى المرينجي في موسم 2014-2015، ولن يرتدي الملكي الزي البنفسجي كما يرتدي هذا الموسم .
بينما يكون القميص الثالث أسود اللون وسيكون بتطعيمات وردية، وسيكون مصممًا بشكل أكثر ثورية، ويكون الأكثر استخداما في دوري أبطال أوروبا.
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