مركز شباب الجزيرة ينهي عمل جميع الأجهزة الفنية والإدارية

أصدر مركز شباب الجزيرة الرياضي قرارا بإنهاء عمل جميع الاجهزة الفنية والإدارية للفرق الرياضية وإنهاءالتعاقد معهم .
وبرر مسؤولو المركز قرار إنهاء عمل الأجهزةالفنية والإدارية بانتهاء الموسم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي تسببت في غلق المركز بسبب انتشار فيروس كورونا .
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