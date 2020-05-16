مركز شباب الجزيرة ينهي عمل جميع الأجهزة الفنية والإدارية

أصدر مركز شباب الجزيرة الرياضي قرارا بإنهاء عمل جميع الاجهزة الفنية والإدارية للفرق الرياضية وإنهاء التعاقد معهم . التعاقد معهم . وبرر مسؤولو المركز قرار إنهاء عمل الأجهزة الفنية والإدارية بانتهاء الموسم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي تسببت في غلق المركز بسبب انتشار فيروس الفنية والإدارية بانتهاء الموسم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي تسببت في غلق المركز بسبب انتشار فيروس كورونا



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