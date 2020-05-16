اليوم بايرن ميونخ يختتم تدريباته لمواجهة يونيون برلين

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ تدريباته اليوم لمواجهة نظيره فريق يونيون برلين غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإلماني.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة تحت قيادة هانزي

فليك، المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز لتعزيز صدارته في بطولة الدوري وخطف الثلاث نقاط على الرغم من اللعب خارج أرضه.

ومنحت فترة التوقف الدوري الإلماني بسبب تفشي فيروس كورونا و التي استمرت لأكثر من شهرين لفي أن يعود نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي لجاهزيته البدنية والفنية من جديد.

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ويحتل فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الإلماني برصيد 55 نقطة بينما يحتل فريق يونيون برلين المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.