فاروق جعفر: خصم الثلاث نقاط من الزمالك غير قانوني

أكد فاروق جعفر مدير لجنة الكرة بنادي الزمالك السابق أن خصم الثلاث نقاط من الفارس الأبيض بسبب عدم خوضة للقاء الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز يعد شيء غير قانوني.
وأضاف جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "الزمالك"قائلًا إنه على أي أساس تخذ اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بخصم ثلاث ثلاث نقاط من الفريق بسبب عدم الذهاب إلى ملعب المباراة.
وواصل جعفر قائلًا إن الإجراء الذي تم اتخاذه يعد غير قانونيًا، كان لابد من فتح تحقيق عن هذه الواقعة، وليس اتخاذ قرار بخصم نقاط دون فتح تحقيق مع الزمالك.
واختتم جعفر قائلًا إن صاحب مقولة أن فريق الزمالك لم يذهب إلى ملعب المباراة، تعد هذه المقولة (إشاعة)، لأن أتوبيس الفرق تعطل بسبب غزارة الأمطار.
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