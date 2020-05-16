وزير الرياضة يكشف عن مهام اللجنة الطبية العليا

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مهام اللجنة الطبية العليا التي أعلن عن تشكيلها اليوم. وأوضح الوزير أن اللجنة تختص بمتابعة تطوير انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية بمجابهته واتخاذ التدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضي، وكذلك اقتراح آلية التواصل الطبي مع المؤسسات والمنظمات والوزارات المعنية بالأمر ومنها اللجنة الطبية بمجلس الوزراء واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجان الطبية بالاتحادات الرياضية المختلفة بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية.

وأضاف صبحي أن من شأن اللجنة متابعة الرعايا الصحية للاعيبي المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة أو تنفذ بواسطتها وكذا لاعيبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وإقتراح ومتابعة التدابير اللازمة حيال توفير التأمين الطبي الكامل للبطولات والأحداث والمهرجانات الرياضية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والعمل على توفير جميع التجهيزات الطبية والصحية للأحداث الرياضية من خلال التنسيق الكامل مع الوزارات والهيئات المعنية في هذا الشأن.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن اليوم عن تكشيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة وخطتها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، استشاري جراحة العظام والإصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والأمين العام للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصري المستشار الطبي بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبي بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشاري جراحة العظام والاصابات والطب الرياضي والمستشار الطبي لوزير

حيال توفير التأمين الطبي الكامل للبطولات والأحداث والمهرجانات الرياضية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والعمل على توفير جميع التجهيزات الطبية والصحية للأحداث الرياضية من خلال التنسيق الكامل مع الوزارات والهيئات المعنية في هذا الشأن.وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن اليوم عن تكشيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.يأتي هذا في إطار حرص الدولة وخطتها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، استشاري جراحة العظام والإصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والأمين العام للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصري المستشار الطبي بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبي بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشاري جراحة العظام والاصابات والطب الرياضي والمستشار الطبي لوزير الرياضة ، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشاري الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسني عبدالرحمن استشاري القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعي أخصائي الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدي مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضي مقرر اللجنة الفنية، طارق شكري مساعد الأمانة الفنية، بالاضافة الي عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يكشف عن مهام اللجنة الطبية العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.