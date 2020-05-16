عبدالحميد بسيوني : وفاة شقيقي طبيعية ولم يكن مصابا بكورونا

قال عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش ان شقيقه توفي بشكل طبيعي نتيحة ارتفاع في ضغط الدم وليس متأثرا بفيروس نتيحة ارتفاع في ضغط الدم وليس متأثرا بفيروس كورونا المستجد كما ردد البعض. كان وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني الذي توفي الأربعاء الماضي مفاجأة للجميع وصدمة كبيرة للمدير الفني ولأسرته.

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