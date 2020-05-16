وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والاحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.
يأتي هذا في إطار حرص الدولة وخطتها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان،
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