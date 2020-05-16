وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الطبية العليا

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والاحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية. يأتي هذا في إطار حرص الدولة وخطتها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، إستشاري جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي والامين العام للاتحاد الافريقي للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصري المستشار الطبي بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبي بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشاري جراحة العظام والاصابات والطب الرياضي والمستشار الطبي لوزير

إستشاري جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي والامين العام للاتحاد الافريقي للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصري المستشار الطبي بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبي بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشاري جراحة العظام والاصابات والطب الرياضي والمستشار الطبي لوزير الرياضة ، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشاري الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسني عبدالرحمن استشاري القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعي أخصائي الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدي مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضي مقرر اللجنة الفنية، طارق شكري مساعد الأمانة الفنية، بالاضافة الي عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

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