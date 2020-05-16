موعد مباراة لايبزيج و فرايبورج والقنوات الناقلة.. الدوري الإلماني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج نظيره فرايبورج عصر اليوم السبت في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوي الإلماني . موعد مباراة لايبزيج وفرايبورج تنطلق مباراة مباراة لايبزيج وفرايبورج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة لايبزيج وفرايبورج في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية Advertisements في حين تنطلق لايبزيج وفرايبورج في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي . ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج وفرايبورج تذاع مباراة لايبزيج وفرايبورج بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت " 2 " المشفرة بتعليق عادل خلو . ويدخل فريق لايبزيج المباراة وهر في المركز الثالث برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق فرايبورج المركز المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة .

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