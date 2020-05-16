دورتموند يواجه شالكة ولايبزيج يستضيف فرايبورج واينتراخت يواجه مونشنجلادباخ

تعود اليوم اليوم منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندزليجا" للظهور من جديد بعد فترة توقف طويلةاستمرت قرابة الشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتشهد منافسات الدوري الألماني اليوم 3 مباريات مهمة ضمن الجولة 26 حيث تقام المواجهة الأولى في الساعة الثالثة والنصف وتجمع بين فريق بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 51 ونظيره شالكه صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة في ديربي الرو علي ملعب "سيجنال ايدونا بارك" .

وأعلن بروسيا دورتموند عن تشكيل المباراة منذ أمس حيث يخوض اللقاء بتشكيل يضم كل من

حراسة المرمي: بوركي

خط الدفاع: اكسيل، هوملز، لوكاش

خط الوسط: جيريرو، أمره جان، فيتسل، حكيمي

خط الهجوم: سانشو، هالاند، هازار .

ومن المتوقع ان يدخل شالكه اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: نوبل

خط الدفاع: كيني، كاباك، ماتيا، باستيان

خط الوسط: بوجلاب، مكيني، اليساندرو

خط الهجوم: رامان، حارث، ميكائيل .

وتقام ثاني المباريات في الساعة الثالثة والنصف ايضا حيث يحل فريق فرايبورج صاحب المركز الثامن برصيد 36 نقطة على نظيره لايبزيج صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة على ملعب ريد بول ارينا ضمن الجولة 26 .

ومن المنتظر أن يخوض لايبزيج اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: جالوتشي

خط الدفاع: مارسيل، دايوت، لوكاس

خط الوسط: خوسيه، كريستوفر، مارسيل، ايميل، نوردي

خط الهجوم: فيرنر، باتريك شيك .

وتختتم منافسات اليوم في الساعة

السادسة والنصف بمواجهة اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة مع نظيره بروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة والتي ستقام على ملعب كومرزينك أرينا .ومن المتوقع أن يخوض اينتراخت اللقاء بتشكيل مكون من :كيفين تراب في حراسة المرمىألمامي توريه ، ديفيد ابراهام ، إيفان نديكا ، مارتن هنتريجر في خط الدفاع .ماكوتو هاسيبي ، سيباستيان رودي ، دايتشي كمادا ، جابريل سو ، فيليب كوستيتش في خط الوسط.ويقود الهجوم جونكالو باسيينشيا.

بينما من المتوقع أن يدخل بوروسيا مونشنجلادباخ اللقاء بتشكيل مكون من:

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يان سومر في حراسة النرمى .

ستيفان لاينر ، ماتياس جينتر ، رامي بن سبعيني ، نيكو إلفيدي في خط الدفاع.

كريستوفر كرامر ، فلوريان نيوهاوس ، لارس شتيندل في خط الوسط .

ويقود الهجوم الثلاثي بريل إمبولو ، الحساني بلايا ، ماركوس ثورام.