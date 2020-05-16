بث مباشر | مشاهدة مباراة دورتموند وشالكه في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة بوروسيا دورتموند فريق شالكه في أهم مباريات اليوم السبت 16-5-2020 لحساب الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني.

وستقام المباراة على ملعب سيجنال إدونا بارك، خلف الأبواب المغلقة (دون حضور جمهور)، في مشهد غير مسبوق بالنسبة للملعب الذي يتسع لأكثر من 78 ألفًا.

وستُبث مباراة القمة بين “بوروسيا دورتموند وشالكه” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” من كابينة التعليق الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة، وستنطلق فى تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت مكة، 13:30 بتوقيت جرينتش.

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وسيدخل بوروسيا دورتموند المباراة بطموح الاقتراب بفارق نقطة واحدة من المتصدر بايرن ميونخ قبل أن يحل الأخير ضيفًا على يونيون برلين يوم غد الأحد.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن البايرن، بينما يحتل شالكه المركز السادس برصيد 37 نقطة بفارق 12 نقطة واضحة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر ان نتيجة آخر مواجهة بين الفريقين كانت التعادل السبلي عندما تقابلا بالدور الأول فى الدوري الألماني لحساب الجولة التاسعة على ملعب فريق شالكه “فيلتينس آرينا”.

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