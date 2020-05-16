رياضة | كيف رد الأهلي على عدم أحقيته بلقب نادي القرن؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف رد الأهلي على عدم أحقيته بلقب نادي القرن؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي الأهلي على الرد بشأن ما أثير في الأيام الماضية أن الزمالك يستحق لقب نادي القرن الإفريقي.

ونشر حساب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبقي 6 ايام فقط على ذكري تتويجنا بلقب نادي القرن الافريقي في القارة ".

وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد أن تتويج النادي الأهلي بلقب القرن الافريقي "أمر عار تماما من الصحة"، وأن النادي سيشكل لجنة قانونية من كبار رجال القانون ،قبل التقدم بطعن رسمي للاتحاد الدولي الفيفا، للبت في هذا الأمر".

ويعد مانشره النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي،سخرية على ما يفعله رئيس الزمالك بعد الطعن لأكثر من مرة في هذا القرار وإثبات أن الأهلي يستحق هذا اللقب .