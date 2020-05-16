رياضة | برشلونة ينهي صفقة لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة ينهي صفقة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الصفقة باتت أكثر وضوحا في الأيام الأخيرة حيث حسم كل من إنتر وبرشلونة مواقفهما في المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر تمسك بالحصول على ما يساوي قيمة الشرط الجزائي للاوتارو (111 مليون يورو)، وهو الأمر الذي وافق عليه برشلونة حيث قرر تدبير 60 مليون يورو مع دخول لاعبين صفقة تبادلية يغطون باقي التكاليف.

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وعرض برشلونة ضم أحد اللاعبين نيلسون سيميدو، وأرتورو فيدال، وجان كلير توديبو، وجونيور فيربو، وصامويل أومتيتي، وكارليس ألينا و60 مليون لإنهاء الصفقة.

وأضافت أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر وبييرو أوسيليو المدير الرياضي، يتناقشان مع المدرب أنطونيو كونتي، لاختيار أنسب اللاعبين لمشروع النيراتزوري.