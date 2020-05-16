رياضة | عقبة تقف في طريق الأهلي أمام بيع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عقبة تقف في طريق الأهلي أمام بيع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمني مسئولو النادي الأهلي النفس لبيع صالح جمعة نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بعد قرار السويسري رينيه فايلر بعدم الاستعانة به.

وطالب فايلر رحيل اللاعب بنهاية الموسم بعد خروجه من حساباته تمامًا خلال الفترة الماضية ولم يشارك فى أى مباراة خلال الموسم الحالي أو حتي دخول قائمة المباريات.

وترددت أنباء صحفية أن النادي الأهلي كلف وكلاء لاعبين بتسةيق اللاعب خلال الفترة القادمة خارجيًا، ليرحل عن صفوف الفريق ولذلك يبحث الوكلاء عن عرض مناسب.

وكشفت تقارير صحفية أنه قام بعض وكلاء اللاعبين بإبلاغ مسؤولي الأهلي صعوبة بيع صالح جمعة بمبلغ مالي مرتفع لانخفاض قيمته التسويقية، في ظل عدم مشاركته في المباريات منذ فترة طويلة، إلى جانب تصدير بعض المشكلات المتعلقة باللاعب، خاصة تلك المرتبطة بعدم انتظامه فى التدريبات.