رياضة | "تراب" يتحدث عن تأثير كورونا على حياته الشخصية

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "تراب" يتحدث عن تأثير كورونا على حياته الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيفين تراب حارس مرمى أينتراخت فرانكفورت الألماني عن تأثير فيروس كورونا على الحياة الشخصية له.

في مقابلة مع بوابة شبورت بوتسر الرياضية، قال تراب: "كانت حياتي الخاصة في طليعة الأشياء التي قيدت بشدة، لأن خطيبتي كانت في باريس عندما تم غلق الحدود، ونظراً لأنها برازيلية، زاد هذا من صعوبة تنقلها داخل أوروبا".

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يذكر أن خطيبة تراب هي عارضة الأزياء البرازيلية إيزابيل جولارت.

ويقيم تراب منذ بداية أزمة كورونا في فرانكفورت، حيث يتعين على لاعبي الفريق قضاء أسبوعين قيد الحجر الصحي، بعدما أعلن النادي في 21 من مارس الماضي، أن نتائج اختبارات الكشف عن الفيروس، أثبتت إصابة لاعبين اثنين من الفريق بكورونا.

وأضاف تراب: "هكذا لم نلتق منذ بدء القيود السارية وحتى الآن، وهذا وقت طويل للغاية".