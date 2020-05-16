رياضة | دينيز آيتكين حكماً لموقعة بروسيا دورتموند ضد شالكه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دينيز آيتكين حكماً لموقعة بروسيا دورتموند ضد شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم النقاب عن حكم موقعه بروسيا دورتموند ضد شالكه والتي ستجمع الفريقان اليوم السبت على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني .

وتعتبر الإنطلاقة هي الأولى للبوندسليجا بعد أن غابت لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " في جميع أنحاء العالم وتسبب في توقف الكثير من المباريات والمنافسات الكروية .

وقالت صحيفة كيكر الألمانية أن إتحاد الكرة قرر إسناد مهمة المباراة إلى الحكم دينيز آيتكين.

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وسبق وأن أدار دينيز آيتكين الموسم الجاري إحدى عشر مباراة في بطولة الدوري الألماني فيما أشرف على مبارتين في بطولة دوري الدرجة الثانية .

وبسبب الظروف التي تحيط بعودة البطولة قرر الاتحاد الألماني أن يؤجل الإعلان عن هوية الحكام إلى يوم المباراة .

حيث سيتم إعلان هوية حكام مباراتي يوم غد الأحد في نفس اليوم وبالمثل مع آخر لقاءات الجولة التي تقام يوم الإثنين القادم .