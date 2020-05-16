رياضة | بروسيا دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة شالكه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بروسيا دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني ضربة موجعة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت قُبيل ساعات قليلة على إنطلاق ديربي الرو الذي سيجمعه بشالكه .

ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك موقعه دورتموند ضد شالكه لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الذي تعود له الحياة من جديد بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد .

وقال موقع " سبورت وان " أن المفاجأة تتمثل في غياب المهاجم الإنجليزي جادون سانشو عن التشكيلة الأساسية للفريق الأصفر في لقاء اليوم نظراً لمعاناته سابقاً من بعض المشاكلة في ركبة الساق اليسرى.

وستحول تلك الإصابة بين اللاعب وبين بدء المباراة أساسياً ما يجعل لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند يعتمد على الأمريكي جيوفاني رينا.

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وينتظر عشاق العالم عودة مباريات كرة القدم من جديد بعد أن توقفت منذ ما يقرب من شهرين بسبب إجتياح فيروس كورونا .

وستكون البداية مع الدوري الألماني حيث تقام مباريات الجولة السادسة والعشرين التي كان مقرراً لها شهر مارس الماضي .

في الوقت الذي من المنتظر أن تتخذ فيه بعض الدوريات قرارات بالعودة بعد التأكد من سلامة جميع اللاعبين في الدوري الألماني من خطر الإصابة بالفيروس .