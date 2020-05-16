رياضة | الأزمات تحاصر حكام البوندسليجا قبل عودة المنافسات

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزمات تحاصر حكام البوندسليجا قبل عودة المنافسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت ستة مباريات ضمن لقاءات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم أبرزها مباراة بروسيا دورتموند ضد شالكه حيث تعتبر تلك المرة الاولى التي تعود فيها الحياه للملاعب منذ ظهور جائحة كورونا .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الحكم الدولي السابق في البريميرليج مارك هالسي أكد أن الحكام سوف يواجهون مشكلة كبيرة للغاية من أجل الحفاظ على التركيز داخل أرضية الميدان .

حيث أضاف أن عودة الحياة لملاعب كرة القدم وفي ألمانيا بصفة خاصة مختلف للغاية فيما يخص اللاعبين أو المدربين وبالنسبة لأي شخص عاشق للساحرة المستديرة .

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وتابع أنه أثناء تلقيه العلاج للشفاء من مرض السرطان في عام 2010 قام بإدارة مباراة تحت 23 عاماً ولم يكن يحضرها سوى 50 مشجع فقط وكنت في أمس الحاجة لأن أعود للتحكيم مرة أخرى.

وواصل أن الأمر كان سخيفاً ومشكلة كبيرة تمثلت في ضرورة المحافظة على التركيز لأن الأجواء في الملعب كانت تساعد على ذلك .

وأنهى تصريحاته أنه بصفته حكم يجب أن تتكاتف جهود الجميع من أجل عودة نشاط كرة القدم في شتى دول العالم .

كما يجب أن يكون لدى اللاعبين والمسؤولين وكذلك المشجعين الرغبة في مساعدة تلك المنظومة على النجاح والتغلب على فيروس كورونا المستجد .