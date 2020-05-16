رياضة | كيليني يتغنى بإصابة راموس لصلاح

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كيليني يتغنى بإصابة راموس لصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدولي الإيطالي جيورجيو كيليني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي عن الواقعة الشهيرة التي أصاب فيها الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع الريال المصري محمد صلاح نجم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 .

وكان راموس قد قام بجذب محمد صلاح وأدى ذلك إلى سقوط " مو " على الأرض وإرتطم كتفه بصورة قوية ماجعله يخرج من اللقاء ولم يقدر على الإستكمال وتسببت مغادرته في خسارة فريقه بنتيجة 3-1 .

وفي سيرته الذاتية التي يعكف على كتابتها أكد الإيطالي أن اراموس يعتبر أفضل مدافع في العالم على الرغم من أنهم يتهمونه بالتهور وأنه لا يتوفر على الوعي التكتيكي لكنه تقني للغاية ومهاري في الكرات الصعبة .

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وأضاف أنه يتوفر على صفتين لا يمتلكهما أي لاعب آخر في العالم الأولى طريقه حسمه لبعض المباريات من خلال التدخلات التي يمكن أن تتجاوز المنطق والثانية التي تتسبب في إصابات للمنافسين بسبب الذكاء الكبير .

وفي عام 2018 عندما أصاب راموس محمد صلاح كانت ذلك ضربة معلم على الرغم من أنه خرج واكد أن تلك الواقعة جاءت عن غير قصد لكنه كان على علم أن المصري لم يكن بمقدوره الإستكمال بعد هذا التدخل العنيف .

وأنهى أنه في حالة تواجد سيرجيو راموس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في أي مباراة للريال فإنني أراهن على بقاء الريال في المقدمة دائماً بفضل الحنكة والشخصية القيادية التي يتوفر عليها .