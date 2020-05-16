رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي.. أسامة جلال يرمي الكرة في ملعب إنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي.. أسامة جلال يرمي الكرة في ملعب إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نجم المنتخب الأوليمبي ونادي إنبي أسامة جلال على أنباء وجود مفاوضات مع الأهلي في الفترة الحالية.

وتحدث جلال مع عبدالناصر محمد مدير الكرة بالنادي، وأكد له أنه لن يدخل في أي مفاوضات مع أي ناد دون الرجوع إلى إدارة إنبي في البداية، نظرًا لاحترامه الكبير لمجلس إدارة النادي البترولي.

أسامه جلال ظهر بشكل لافت أثناء مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، في نوفمبر الماضي.

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وقد ساهم اللاعب صغير السن صاحب الـ " 22 عام" بشكل كبير في تتويج الفراعنة بالفوز بالبطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو، هو ماجعل العديد من الأندية ترغب في ضمه خلال الفترة المقبلة، أبرزهم الأهلي وبيراميدز.

وشارك المدافع الشاب مع فريقه الحالي إنبي في 12 مباراة هذا الموسم، واستطاع أن يصنع هدفا، وهو لاعب غير متهور وهو ما تعكسه لغة الأرقام حيث حصل على كارتين أصفر فقط.

يشار إلى أنه لم يحصل على أي بطاقات حمراء طوال مسيرته في الأندية في بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ خاض 29 مباراة وصنع هدفا، وحصل على 5 كروت صفراء.