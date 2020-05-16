رياضة | عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي للمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي للمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المسؤولون في إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الفترة القليلة الماضية عن رغبة ذئاب الجبل في حصول على خدمات نجم الأهلي المهمش.

وفي التفاصيل فإن محمد فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون قد أكد أن عماد النحاس المدير الفني لم يحدد بعد إحتياجاته للموسم القادم بالتالي مسألة ضم جيرالدو من عدمها لم يتم البت فيها حتى الآن.

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وواصل تصريحاته التي أدلى بها لبعض المواقع والصحف أن الفريق يضم بين طياته خمسة لاعبين أجانب في قائمته للموسم الجالي حيث سيتم حسم كافة الأمور بعد أن تتضح الرؤية فيما يخص عدم الدوري أو إلغاءه.

وأضاف أن إدارة المقاولون تلتزم تماماً بجميع القرارات التي تصدر عن إتحاد الكرة المصري وكذلك وزارة الشباب والرياضة لكن الفريق أيضاً يجب أن يضمن حقه فيما يخص المشاركة بالبطولات القارية الموسم القادم .

حيث يحتل المقاولون قبل توقف بطولة الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق ستة عشر نقطة عن المتصدر فريق النادي الأهلي صاحب الـــ49 نقطة .