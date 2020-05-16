رياضة | إبراهيموفيتش يرحل عن ميلان باتجاه الفريق الذي يملكه

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يرحل عن ميلان باتجاه الفريق الذي يملكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم اي سي ميلان الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه القادم بعد أن يسدل الستار على فترة قصيرها داخل الروسونيري.

وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن إبرا لن يفعل بند تجديد عقده مع ميلان حتى الموسم المقبل، وسيرحل إلى نادٍ جديد.

وأوضحت صحيفة "كوريري ديللا سيرا الإيطالية"، أن إبراهيموفيتش سيغادر ميلان عقب نهاية الموسم الحالي للعودة إلى الدوري السويدي، وأن نادي هاماربي الذي يعد إبرا أحد مالكيه، هو وجهته الأخيرة.

وشارك هذا الموسم في 10 مباريات مع ميلان، ونجح في إحراز 4 أهداف ومنح زملاءه تمريرات حاسمة.