رياضة | بفرمان من فايلر.. كهربا في طريقه للرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بفرمان من فايلر.. كهربا في طريقه للرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في خروج محمود عبد المنعم "كهربا" على سبيل الإعارة في نهاية الموسم الجاري لأنه لا ينوي الاعتماد عليه.

ونفى النادي الأهلي كل هذه الأنباء المنتشرة مؤكدا أن كهربا باقي مع الفريق بشكل طبيعي ولن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما كشف الأهلي أن اللاعب ليس لديه أي عروض احتراف في هذه الفترة ولن يوافق النادي على رحيله في الصيف القادم.

كما أشار الأهلي إلى أن فايلر ينوي الاعتماد على كهربا بشكل أساسي في الموسم القادم بسبب مستوى اللاعب المميز.