رياضة | رمضان صبحي يوافق على طلب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يوافق على طلب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي منذ فترة تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي أو شراء عقده بشكل نهائي.

وأبدى رمضان صبحي موافقته على البقاء مع الأهلي بشكل نهائي وعدم الرحيل في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته مع الفريق الأحمر.

كما أكد رمضان صبحي إلى إدارة القلعة الحمراء أنه مستعد لحصول على نفس قيمة عقده الحاليه مع الفريق أو تخفيضها ليستمر مع الفريق.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي كانت قد حددت مبلغ 6 مليون دولار كحد أقصى لشراء عقد رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي.