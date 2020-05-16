رياضة | مدرب بايرن ميونخ يكشف عن معاناته الشديدة بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونخ يكشف عن معاناته الشديدة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني هانزي فليك عن معاناته بسبب فيروس كورونا المستجد.

في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر الجماينه تسايتونج الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال فليك: "الشيء الأصعب أنني افتقدت الالتقاء مع عائلتي".

وأضاف: "زوجتي هنا طوال الوقت، لكنني لم أر أولادي وأحفادي بشكل مباشر منذ عشرة أسابيع، فقد كان هناك حظر سفر في بافاريا".

وتابع: "فالوقت على تطبيق فيس تايم جميل وجيد، ولكنني افتقدت هذا الأمر بشدة الالتقاء مع الأبناء والأحفاد".