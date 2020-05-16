رياضة | مدرب الزمالك السابق يفاجئ "شيكابالا"

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك السابق يفاجئ "شيكابالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق بمدح محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الأبيض بتصريحات مفاجأة مؤكدا أنه أفضل قائد للنادي في الفترة الحالية.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية: " ظهرت إشاعات على العديد من اللاعبين في الزمالك ومن بينهم شيكابالا، وهو أطيب و"أجدع" وأفضل قائد للزمالك".

وتابع: " شيكابالا يأتي للتدريب قبل ساعتين من موعده ويتحدث مع اللاعبين في غرف الملابس، وأيضا، ثم بعد انتهاء التمرين يجب من اللاعبين في غرف اللبس وبعد التمرين أيضا كان يبقى لساعتين، ولم يفتعل أي مشاكل".

وأنهى محمد صلاح حديثه قائلا: " اتمنى تدريب الزمالك لكن الأمر صعب لأنه من اللازم من يتولي الزمالك يكون مدير فني أجنبي، وذلك لأن المدير الفني المصري لن يتحمل وأيضا الجماهير لا تتحمله".