شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستعد لبيع «ساني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لبيع جناحه الألماني ليروي ساني في سوق الانتقالات الصيفية القادم في حال رفضه تجديد عقده مع الفريق.

وأكدت صحيفة «إيفينينج ستاندرد» البريطانية أن السيتيزنز لديهم النية لبيع اللاعب إذا فشلوا في التوصل معه لاتفاق لتجديد عقده، في الوقت الذي يبقى فيه بايرن ميونخ مهتمًا بخدماته.

وكان مانشستر سيتي قد نفى سابقًا التقارير التي أشارت إلى احتمالية انضمام «ساني» لبايرن ميونخ مقابل مبلغ قليل يصل لـ 35 مليون جنيه إسترليني مؤكدًا أنه يفضل أن ينهي اللاعب عقده مع الفريق بنهاية الموسم القادم والترحيل مجانًا عن السماح برحيله بهذا المبلغ.

ورغم ذلك، أكدت الصحيفة البريطانية أنه إذا استمر اللاعب الألماني في رفضه التجديد للبقاء في ملعب الاتحاد فسيدرس النادي بيعه.