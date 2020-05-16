شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينفي رحيل باهر المحمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، إن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام عن نية النادي التفريط في اللاعب باهر المحمدي، أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامًا عن الصحة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن المهندس إبراهيم عثمان قد صرح في وقت سابق بأنه لا نية للتفريط في أي لاعب من لاعبي القوام الأساسي للفريق، إلا في حالة تحقيق بطولة لإسعاد جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة في كل مكان.

وتردد أنباء أمس الجمعة عن توقيع باهر المحمدي للأهلي لمدة 4 مواسم، وأن هناك موافقة مبدئية من جانب رئيس الإسماعيلي على إتمام الصفقة.