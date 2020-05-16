شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته مجددًا..مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعود منافسات الدوري الألماني، اليوم السبت، بعد فترة توقف طويلة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتستأنف المباريات بعدد من المواجهات المثيرة، في مقدمتها بوروسيا دورتموند وشالكه، التي ستنطلق في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 1.
وفي نفس التوقيت تقام مباراة فورتونا دوسلدورف وبادربورن، وتنقلها قناة beIN Sports HD 5، ومباراة هوفنهايم أمام هيرتا برلين، وتنقلها قناة beIN Sports HD 3، ولايبزيج وفرايبورج، وتنقلها قناة beIN Sports HD 2، وأوجسبورج وفولفسبورج وتنقلها قناة beIN Sports HD 4.
أما مباراة إينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ فستقام في الساعة السادسة والنصف، وتنقلها قناة beIN Sports HD 1.
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