بيروتي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

أكّدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن لاعب نادي ​روما الايطالي​ ​دييغو بيروتي​ سوف يغيب عن الملاعب لمدّة ثلاثة أسابيع بسبب الاصابة.



وكان بيروتي قد تعرض لإصابة عضلية خلال خوض التمارين الفردية التي سمحت بها الحكومة الايطالية إبتداء من الرابع من شهر مايو، على أن تبدأ التمارين الجماعية يوم 18 من الشهر نفسه.

وتُعتبر إصابة بيروتي هي الثانية في صفوف روما بعد العودة من فترة الحجر المنزلي، حيث أصيب كذلك الحارس الاسباني باو لوبيز بكسر في معصمه وسيغيب لفترة شهر عن الملاعب.