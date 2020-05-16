النقاز يحتفل مع أصدقائه بخروجه من السجن

جدة - عمرو شويل احتفل حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، بخروجه من الحبس، بصورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بأصدقائه، وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمدينة سوسة، قد أعلنت الحكم بسجن حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمى باسم المحكمة محمد حلمى الميساوى لإذاعة "موزاييك" التونسية وتم الإفراج عنه اللاعب عقب جلسة المحاكمة، وكان النقاز قد تلقى حكما بالسجن لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 دينار بعد التعدى بالقول على موظف عمومى، وتعود الحادثة إلى يوم 22 أبريل الماضى، حيث تم ضبط النقاز على مستوى منطقة مساكن على متن سيارة وتبين أنه غير حاصل على رخصة جولان، وبمطالبة الأعوان مدهم بوثائق السيارة رفض النقاز ذلك وإعتدى لفظيا على أحد الأعوان.



حمدى النقاز

كان مسؤولو الزمالك قد أرسلوا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توضيحًا جديدًا فى قضية التونسى حمدى النقاز، الذى فسخ عقده من طرف واحد مع النادى، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح اللاعب التونسى، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية التى يحرص مرتضى منصور، رئيس النادى، على متابعتها بصورة دورية.

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ويتضمن التوضيح الجديد للاتحاد الدولى بالاستعانة بصورة عقد اللاعب بوجود بند صريح فى العقد يؤكد أنه لا يعتد بأية ملاحق خارج العقد، بعد استناد اللاعب فى القضية على وثيقة تفيد بحصوله على راتبه من الزمالك بصورة شهرية، بينما يقتضى التعاقد بدفع راتبه بنظام الأقساط على أربعة أشهر، وأكد مسؤولو الزمالك عدم صحة الوثيقة وأنها ليست ملحقا للعقد، كما أن العقد ذاته به بند صريح بأنه لا يعتد بأية ملاحق خارجه.