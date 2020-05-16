أيمن أشرف ينشر صورته مع نجله عبر إنستجرام



ايمن اشرف



أيمن أشرف

لعب أيمن أشرف فى غير مركزه لموسم كامل وتألق بمركز المدافع موسم 2017 عندما تولى حسام البدرى قيادة الفريق الأحمر ليوظفه فى قلب الدفاع بعد الإصابات التى عصفت بمدافعى الفريق، وتألق أشرف وثبت أقدامه فى هذا المركز، وعندما كان يحتاجه الأهلى فى مركزه الأساسى كظهير أيسر كان يؤدى على النحو المطلوب أيضاً.

واستخدم فايلر أيمن أشرف فى قلب الدفاع والجبهة اليسرى هذا الموسم واختاره على حساب التونسى على معلول فى بعض المباريات المهمة مثل موقعة الهلال السودانى بدورى الابطال الأفريقي.

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ويعد أيمن أشرف من الركائز فى صفوف المنتخب المصرى بالفترة الماضية وحاليا تحت قيادة حسام البدرى الذى يستخدمه فى مركز الظهير الأيسر ويظهر بصورة جيدة.

ومؤخراً قامت إدارة النادى الأهلى بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بعد موافقة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

وقام مسئولو النادى الأهلى بتمديد عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافى لينتهى موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك فى صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.