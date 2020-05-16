شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يلتزم وائل جمعة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة، مدافع النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، عن طريق ارتداء الكمامة، ونشر صخرة الدفاع الأحمر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، مرتديا للكمامة. وبدأ وائل جمعة مسيرته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها وأصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001- 2005- 2006- 2008- 2012 -2013، وسيظل وأحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى، وهو رقم قياسى لم يحققه أى لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دى ستيفانو الذى حصل على لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات فى أعوام 1956 1957 1958 1959 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو والذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.

وائل جمعة

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وأعير الصخرة للعب فى نادى السيلية موسم 2007 / 2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية.

وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001- 2005- 2006- 2008- 2012 – 2013.

كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003- 2005- 2006- 2007- 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

وأعلن وائل جمعة، نهاية مشواره الكروى مع النادى الأهلى، بانتهاء مباراة النجم الساحلى فى الجولة الثانية ببطولة الكونفيدرالية بمدينة سوسة التونسية، معلناً الاعتزال فى 26 مايو 2014.