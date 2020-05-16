شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة تعديل وتمديد عقد رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن تفكير القلعة الحمراء فى تعديل عقد رامى رامى ربيعة، مدافع الفريق، وزيادة قيمة العقد بما يتناسب مع مكانته ووضعه فى الفريق، وأكد مسئولو الأهلى أن هذا الأمر غير صحيح، وأن لجنة التخطيط للكرة بالنادى لم تفتح ملف ترضية رامى ربيعة ولا تعديل عقده أو تمديده، مثلما تحدث البعض، لأن اللاعب جدد عقده مع الأهلى نهاية الموسم الماضى بمقابل مالى مُناسب، وفقاً لرؤية الأهلى الذى لا يبخل على لاعبيه ويعرف كيف يتم تقدير جميع اللاعبين بشكل جيد.

وأكد مسئولو النادى أن رامى ربيعة لاعب مُجتهد ولم يتحدث فى مسألة تعديل العقد، كما أن النادى لم يفتح هذا الملف، وأن أى حديث بخصوص هذا الملف من وحى الأجتهادات فقط.

وفى وقت سابق، أكد رامى ربيعة أنه يمارس التدريبات الفردية فى ظل العزل الطوعى لحين مواجهة فيروس كورونا، وأضاف رامى ربيعة، فى تصريحات تليفزيونية، أن المدير الفنى أرسل برنامجا كاملا للاعبين للتعامل معه خلال فترة الإجازة التى حصلوا عليها للحفاظ على اللياقة البدنية.

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وأوضح ربيعة أنه سعيد بثقة المدير الفنى خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه يشعر بالرضى عن المستوى الذى يقدمه خلال الفترة الحالية، وشدد اللاعب الدولى الشاب على جاهزيته فى أى وقت حال انضمامه للمنتخب الوطنى الأول، مشيراً إلى انه يتحمل فى بعض الأحيان بسبب الفرحة التى يراها فى عيون الجماهير ورد فعلهم على المستوى الذى يقدمه حالياً.

وأكد أنه لم يكن أمامه أى قرار سوى العودة بالرغم من عدم اكتمال شفائه بالكامل قائلا، كنت أريد العودة لقائمة الفريق، لك أن تتخيل أن الطبيب الألمانى تحدث لى وقال إننى لا أستطيع العودة للعب وأن إصابتى ليس لها علاج إلا أن المسكنات التى حصلت عليها لمدة عام بالكامل لكنها لم تشفى نهائياً لذلك لم يكن أمامى سوى العودة للملعب واضغط على نفسى للظهور فى الأهلي.